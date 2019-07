Vijf auto's uitgebrand in Rotterdam door accu hybride auto

In de wijk Ommoord in Rotterdam zijn vanochtend vroeg vijf auto's uitgebrand, die dicht bij elkaar stonden geparkeerd. De brand is veroorzaakt door een technisch defect in een accu van een hybride auto.

Het vuur is waarschijnlijk van de ene op de andere auto overgeslagen. De brandweer dacht eerst aan brandstichting.

De brand ontstond rond 05.00 uur. Een omwonende hoorde een harde knal en waarschuwde de hulpdiensten, schrijft RTV Rijnmond.