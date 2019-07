Minister Schouten houdt voedselwaakhond tegen het licht na ICT-debacle

Minister Schouten gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tegen het licht houden vanwege een mislukt ICT-project. Dat staat in een brief die de minister vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Schouten schrijft over "een herbezinning" bij de NVWA, die wordt geleid door een door haar gekozen tijdelijk NVWA-directielid en een externe commissie van deskundigen.

Daarbij moeten de "grondoorzaken" die hebben geleid tot het mislukte project worden doorgelicht. Ook moet er gekeken worden naar het takenpakket van de autoriteit die onder meer verantwoordelijk is voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en het handhaven van de natuurwetgeving.

Per direct gestopt

Via het nieuwe ICT-systeem genaamd Inspect zou de NVWA die verschillende taken "efficiƫnter" kunnen uitvoeren. Alle inspecteurs zouden gaan werken in het systeem, zodat onder meer foto's en bevindingen van inspecties makkelijk te vinden zouden zijn.

Zo konden de vele verschillende inspecteurs makkelijker informatie met uit elkaar uitwisselen, waardoor inspecties uniformer werden uitgevoerd en er bij toezicht meer zicht kwam op risico's.

De Kamer zette al langer vraagtekens bij het groots opgezette project en uiteindelijk bleek het ook te ambitieus.

Schouten stopte in april per direct de ontwikkeling van het systeem, omdat het tientallen miljoenen euro's meer dreigde te gaan kosten dan de begrote 95 miljoen euro.

Tot eind dit jaar wordt de NVWA doorgelicht. "Tijdens de herbezinning blijft de NVWA gewoon haar toezicht uitoefenen", benadrukt Schouten.