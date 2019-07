Oplichter verhuurt zelfde appartement aan meerdere mensen

Zeker twintig mensen zijn opgelicht door een vrouw die zich voordeed als verhuurder van een appartement in Eindhoven. De nieuwe 'huurders' betaalden een voorschot van 1500 euro om de sleutel te mogen krijgen. Sindsdien is de vrouw onvindbaar.

Het appartement stond voor 650 euro per maand op Marktplaats, met een eenmalige borg van 850 euro. "Die zien we denk ik nooit meer terug", zegt een van de slachtoffers tegen Omroep Brabant.

Het bedrog kwam aan het licht toen de echte bewoner van het appartement post ontving van vreemde mensen. Hij zocht contact met een van de geadresseerden. "We kwamen er samen achter dat we beide zijn opgelicht door deze vrouw."

Intussen hebben meerdere mensen aangifte gedaan.

Eigenaar in het buitenland

De echte bewoner had zijn huis tijdelijk verhuurd omdat hij naar het buitenland ging. "Voor het grootste deel van de tijd heb ik iemand gevonden in mijn eigen netwerk, maar er was nog een maand over. Via Facebook kwam ik toen in contact met die vrouw. Alles leek te kloppen."

Over de oplichter is niet veel bekend. Het gaat om een jonge zwangere vrouw die zich voorstelde als Romy. Volgens een van de slachtoffers kwam ze over als een "rustig en lief meisje".