Reders: meer veilige havens voor bootvluchtelingen nodig

Er moeten snel meer veilige havens voor bootvluchtelingen in het Middellandse Zeegebied komen, anders ontstaan er onveilige situaties op koopvaardijschepen. Dat zegt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).

Kapiteins zijn volgens zeerechtverdragen verplicht om mensen die in nood verkeren van het water te halen. Dat betekent dat commerciële schepen bootvluchtelingen aan boord moeten nemen als ze die tegenkomen.

Maar dan beginnen de problemen, zeggen reders. Als migranten aan boord zijn, is het heel lastig ze weer van het schip te krijgen. Europese landen houden hun havens dicht voor de migranten en ook in Libië kunnen ze niet worden afgezet, omdat dat land onveilig is.

De KVNR zegt dat daarom snel extra havens moeten worden opengesteld waar de migranten wel welkom zijn. De vereniging heeft een dringende oproep gedaan aan Europese regeringen om dat te regelen.

Vaker reddingsacties

Koopvaardijschepen werden vorig jaar vaker gevraagd om reddingsacties uit te voeren op de Middellandse Zee, zegt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Tussen juni en november werd dertien procent van de bootvluchtelingen gered door een commercieel schip, tegen drie procent in dezelfde periode een jaar eerder.

De stijging komt waarschijnlijk doordat reddingsschepen van hulporganisaties minder vaak uitvaren. Zij krijgen hoge boetes als ze met migranten aanmeren in veilige havens in onder meer Italië en Malta.

Onveilige situatie door spanningen

Als de migranten door commerciële kapiteins aan boord zijn genomen, ontstaan vaak spanningen. De drenkelingen zijn uitgeput, zijn onzeker over hun toekomst en hebben vaak lange tijd geen eten en drinken gekregen. Als ze dan ook nog eens niet snel van boord kunnen, kan het volgens de KVNR onveilig worden voor de bemanning.

"Dit werd pijnlijk zichtbaar toen in maart van dit jaar een Turks vrachtschip werd gekaapt door zojuist geredde drenkelingen. Ze waren bang dat ze terug naar Libië zouden worden gebracht", zegt directeur Annet Koster van de KVNR.

Het is niet duidelijk hoeveel reddingsacties op de Middellandse Zee vorig jaar door Nederlandse commerciële schepen zijn gedaan, maar Nederlandse reders beheren ruim tweeduizend schepen en die hebben volgens de KVNR allemaal wel een keer op de Middellandse Zee gevaren.