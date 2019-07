Wekdienst 16/7: Spannende dag in Brussel en Nijmeegse Vierdaagse van start

En dan nog even dit:

"Het was heel mooi om te doen. Het heeft mij geholpen bij de verwerking", zegt Gita Wiegel. Ze was 13 en speechte op de nationale herdenking van de MH17-ramp over haar moeder, die omkwam bij de ramp.

Morgen is het vijf jaar geleden dat vlucht MH17 in Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. In aanloop naar 17 juli vertelt elke dag een nabestaande of direct betrokkene zijn of haar verhaal: