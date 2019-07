Speech van haar leven moet Von der Leyen verzekeren van EU-topfunctie

Ze moet vandaag de speech van haar leven houden in het Europees Parlement om de twijfelaars over de streep te trekken. Ursula von der Leyen doet er alles aan om de broodnodige stemmen te verzamelen, zodat ze aan het eind van de dag gekozen kan worden tot nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

Met iedereen die maar wilde, hield ze gisteravond in Straatsburg gesprekken. Ze ging in debat over de toekomst van de EU, deed soms een toezegging, maar was vooral bezig om politieke compromissen te zoeken.

"Dat is meteen het probleem", zegt Sophie in 't Veld van D66. "Als ze bijvoorbeeld aan de grootste Poolse partij (PiS) toezeggingen doet om het wat kalmer aan te doen als het gaat over handhaving van de regels van de rechtstaat, raakt ze stemmen kwijt aan de andere kant, waar partijen staan die vinden dat een land als Polen juist harder moet worden aangepakt."

'Stevige politica'

Het is dus balanceren op een dun koord. De stemming onder de Nederlandse politici is verdeeld. Zo is Malik Azmani van de VVD wel onder de indruk. "Een stevige politica. Het is nog niet in kannen en kruiken, maar ik heb er alle vertrouwen in." Bij het CDA, dat onderdeel uitmaakt van de christendemocratische EVP, waar Von der Leyen ook toe behoort, is Esther de Lange eveneens tevreden. "Het wordt krap, maar als ik zie wat ze in korte tijd aan visie en plannen op tafel heeft gelegd dan is dat veelbelovend."

De Lange baalt wel van de manier waarop de benoeming is gelopen, waarbij de naam van Von der Leyen door de regeringsleiders opeens uit een hoge hoed leek te worden getoverd. "In achterkamertjes, niet transparant, maar als we haar wegstemmen hebben we niks. En juist nu moet de Europese Unie een nieuwe sterke commissievoorzitter hebben die een vuist kan maken als het nodig is tegen het Amerika van president Trump."

Tijd

Het zijn argumenten die de twijfelaars en tegenstanders niet kunnen overtuigen. Europarlementariƫr Bas Eickhout (GroenLinks) snapt niet dat het Parlement niet langer de tijd neemt om tot een besluit te komen. "Dan kunnen we echt een inhoudelijk programma opstellen. Neem de tijd, haast is nergens goed voor."

Hij is net als Sophie in't Veld bang dat Von der Leyen aan de leiband gaat lopen van de regeringsleiders. Eickhout: "Mensen zoals de Italiaanse leider Salvini willen een zwakke Europese Commissie zodat zijn land ongestoord de regels kan schenden."

Voor Sophie in 't Veld, de fractievoorzitter van D66, is het lijstje nog langer. "De Polen willen sjoemelen met de rechtstaat, de Italianen met de begroting, de Ieren willen oneerlijke belastingconcurrentie en de Duitsers alle vrijheid voor hun vervuilende dieselauto's. Ik geloof niet dat ze in staat is om die leiders die haar in het zadel hebben geholpen te weerstaan."

Het zijn argumenten die bij het CDA en de VVD niet aanslaan. "Alles valt of staat wel met een sterk optreden in het parlement", aldus Azmani.

De meeste Nederlandse Europarlementariƫrs denken uiteindelijk wel dat Von der Leyen genoeg stemmen haalt. Al is het maar omdat door verschillende regeringsleiders fors druk op de Europese politici wordt uitgeoefend.

Om 09.00 uur begint het debat. De stemming is vanavond om 18.00 uur.