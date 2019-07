Openwaterzwemmer Weertman 7e op WK, ticket Spelen binnen

Openwaterzwemmer Ferry Weertman is op de WK in Zuid-Korea zevende geworden op de 10 kilometer. De Duitser Florian Wellbrock was de snelste, voor de Fransman Marc-Antoine Olivier en de Duitser Rob Muffels.

Weertman (27) pakte in 2017 nog de wereldtitel, maar dit keer kwam hij tekort. Wel plaatste hij zich met de zevende plek voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Daarvoor moest hij in de top-10 eindigen. Bij de Spelen in 2016 in Rio de Janeiro pakte de Nederlander goud op de 10 kilometer.

"Ik ben blij met mijn kwalificatie, maar had graag meer gewild", zei Weertman na afloop. "Ik voelde me goed, maar ik bleef iedere keer een beetje hangen. Ik had moeite om naar voren te komen, hoewel ik niet langzamer zwom dan normaal."

Weertman had vooraf gezegd dat plaatsing voor de Spelen voor hem het belangrijkste is. Hij wilde naar eigen zeggen niet het risico nemen dat hij zou instorten en alsnog buiten de top-10 zou eindigen.