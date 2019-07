Vierdaagse van start met wandeltocht door de Betuwe

In Nijmegen is de Vierdaagse van start gegaan. Bijna 3000 mensen die zich wel hadden opgegeven voor het wandelevenement zijn niet komen opdagen, zodat het totaal aantal wandelaars op ruim 44.000 komt. De jongste deelnemer is een meisje van 11, de oudste een man van 92.

De wandelaars lopen niet allemaal dezelfde route. Afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd lopen ze dertig, veertig of vijftig kilometer. De route van vandaag voert de deelnemers over de Waal de Betuwe in.

Ook lopen er 5900 militairen mee. Zij lopen een iets andere route vanaf Kamp Heumensoord. Militairen die met bepakking lopen, lopen veertig kilometer en niet de maximale afstand van vijftig.

In de afgelopen weken heeft de provincie zich extra ingezet om zo veel mogelijk bomen langs de routes te ontdoen van de eikenprocessierups. Vooral de derde en vierde dag voert de route de wandelaars door eikenrijke gebieden, waar de rups zich ophoudt. De rups zorgt voor jeuk, last van de ogen en allergische reacties.

De 103e Vierdaagse eindigt traditiegetrouw vrijdag met de feestelijke intocht over de Via Gladiola, zoals de Nijmeegse St-Annastraat dan voor één dag heet. De hele week staat het centrum van Nijmegen bol van de festiviteiten.