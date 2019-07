Duizenden toeristen geëvacueerd vanwege branden in Zuid-Frankrijk

In het zuiden van Frankrijk zijn duizenden vakantiegangers geëvacueerd vanwege hevige branden. In en om het stadje Argèles-sur-Mer brak gisterochtend op een aantal plaatsen brand uit. Vanwege de harde windstoten tot 70 kilometer per uur werd een aantal campings ontruimd.

Zo'n 2500 toeristen moesten hun tent of caravan verlaten en werden onder meer opgevangen in een sporthal elders in de stad. Er is niemand gewond geraakt, maar er is wel zo'n 45 hectare aan bos en struikgewas in vlammen opgegaan. De branden zijn inmiddels onder controle.

Het stadje Argèles-sur-Mer wordt ook wel de campinghoofdstad van Frankrijk genoemd. In de winter wonen er niet meer dan 10.000 mensen, maar dat aantal explodeert in de zomer, wanneer toeristen het inwonertal opvoeren tot maar liefst 150.000 mensen.