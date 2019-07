Waar heeft medicijnbedrijf Galapagos die miljardendeal aan te danken?

In de sector wordt heel positief gereageerd op de deal tussen en Gilead en Galapagos. Velen hopen dat de Nederlandse farmaceutische biotechsector wereldwijd weer prominent op de kaart komt te staan.

"Door de vele overnames is een groot deel van de ontwikkeling van en onderzoek naar medicijnen uit Nederland verdwenen. De sector is in korte tijd weer echt in opbouw maar het is nog altijd niet wat het geweest is", zegt Robert Vries, directeur van biotechbedrijf Hub.

Dit was ook voor Galapagos de reden om niet overgenomen te willen worden. "Met een overname vergroot je het risico dat de vroege research wordt afgestoten wanneer het bedrijf in moet krimpen. En dat is juist niet wat wij willen", zegt André Hoekema van Galapagos.