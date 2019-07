Jongste Vierdaagse-deelnemer: 'Saai? Nee, lekker kletsen met m'n moeder'

De man van Marijke liep al in 1996 mee en werd enthousiast. Bij de honderdste editie van de Vierdaagse in 2016 liepen de kinderen voor het eerst mee. Ze vonden het zo leuk, dat ze sindsdien allemaal meedoen. "Mijn zoon van 12 mag nog de 30 kilometer lopen, maar dan lopen we gescheiden en dat wil hij niet, dus loopt hij dit jaar ook de 40 mee", vertelt ze. Haar oudste dochter moedigt aan langs de route.

Het blijft trouwens niet bij het gezin: ook ooms, tantes en neefjes en nichtjes lopen mee. In totaal zijn ze met z'n dertienen. "Maar met dertien man samen lopen gaat niet lukken hoor", zegt Marijke. Twee mannen lopen de 50 kilometer, dus die lopen sowieso niet mee. "Daarnaast hebben we ook allemaal apart geoefend en lopen we niet op hetzelfde tempo. De kinderen vinden het oefenen sowieso saai, dus die doen het niet graag."