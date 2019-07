Vrouw strandt met lege tank op A15 en steekt over om benzine te halen

Arjan Verhoeven @arjanverho_even

Dom! 6(X2) rijstroken stak je over met een kan benzine. Je liet je 3kleine kindjes alleen! Je wilde ze niet alleen laten?Wat als je werd aangereden? Gelukkig kon ik iedereen laten afremmen want je stak ineens over. Zo eng☹️ #politie en #rijkswaterstaat hebben nog iets voor je!