Reuzenschommel breekt af in Indiaas pretpark, twee doden

Hoe de arm van de mechanische reuzenschommel, de Discovery, kon afbreken is nog onduidelijk. De autoriteiten in Ahmedabad zijn een onderzoek begonnen. Medewerkers van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de schommel zijn opgepakt.

Ondertussen verwijten oppositiepartijen de gemeente dat er fouten zijn gemaakt bij het onderhoud aan de attractie. De Bharatiya Janata-partij, die in Ahmedabad aan de macht is, zegt op haar beurt dat de oppositie een politiek slaatje wil slaan uit het ongeluk. De partij wil nog geen schuldigen aanwijzen totdat het onderzoek is afgerond.

Bekijk hier beelden van na het ongeluk: