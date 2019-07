Podcast De Dag: wie moeten we het goud uit de Krim geven?

Tijdens de expositie veranderde de situatie op de Oekraïense Krim. Rusland stuurde er militairen naartoe en er werd een referendum uitgeschreven waarin de overgrote meerderheid van de Krimbewoners koos voor aansluiting bij Rusland. Veel landen, waaronder Nederland, erkennen de Russische annexatie van de Krim niet.

Dus ja: geef je de spullen nu terug aan de musea, waar Rusland het nu voor het zeggen heeft? Of moeten de kunstwerken toch naar Oekraïne? Morgen doet de hogere rechter uitspraak. Jan Born van EenVandaag en NOS-verslaggeefster Kysia Hekster hebben zich in deze zaak verdiept en zijn te gast in podcast De Dag.