Duitse brandweer voert voor 86e keer reddingsactie uit bij kalkkliffen

De brandweer in Sassnitz is dit weekend voor de 86e keer dit jaar uitgerukt voor een reddingsactie. Bij de kalkkliffen in Nationaal Park Jasmund moeten aan de lopende band mensen worden gered, meldt de Noord-Duitse publieke omroep NDR.

Dit weekend was het weer raak: een vakantieganger die een rots beklom, moest te hulp worden geschoten, De vrouw was aan het wandelen met haar man en twee honden.

Samen beklom het stel een rots, maar op zestig meter hoogte kwamen ze niet verder. De man wist terug te komen en hulpdiensten in te schakelen. Zeven brandweermannen van de vrijwillige brandweer van Sassnitz redden de vrouw. Niemand raakte gewond.

Betalen

Vorige week nog gleed een 77-jarige vakantieganger uit in hetzelfde natuurgebied. Meer dan veertig brandweermannen en politieagenten kwamen haar te hulp.

Brandweerchef Sven Teschulat is het zat: roekeloze vakantiegangers moeten voortaan betalen voor een reddingsactie. Volgens Teschulat zijn veel bezoekers nalatig en kijken ze niet naar de borden die voor veiligheidsrisico's waarschuwen.