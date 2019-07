Eis: drie jaar cel tegen omstreden Duitse natuurgenezer Klaus Ross

Het Duitse Openbaar Ministerie heeft drie jaar cel geëist tegen de omstreden Duitse natuurgenezer Klaus Ross. Volgens justitie is hij verantwoordelijk voor de dood van drie patiënten, onder wie twee Nederlanders.

De advocaat van Ross houdt later vanmorgen haar pleidooi. Vanmiddag doet de rechtbank uitspraak in de zaak.

Klaus Ross behandelde in zijn kliniek in Bracht kankerpatiënten die vaak waren uitbehandeld. Hij gebruikte daarbij ook een experimenteel middel dat hij zijn patiënten toediende via een infuus.

Omdat het vaak doodzieke mensen waren, gaat justitie ervan uit dat veel patiënten van Ross uiteindelijk een natuurlijke dood zijn gestorven. Van vijf patiënten denkt justitie dat zij een te grote dosis van het experimentele middel hebben gekregen.

Drie van hen stierven: een 55-jarige man uit Apeldoorn,een vrouw van 43 uit Wijk en Aalburg en een 55-jarige vrouw uit België. Twee andere patiënten overleefden de behandeling ternauwernood.

Bloed afnemen

De behandeling die Ross de patiënten gaf, mag in Nederland niet door een natuurgenezer worden gegeven. In Duitsland mogen natuurgenezers bloed afnemen en infusen toedienen.