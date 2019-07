Aanvechten van boetes voor inrijden milieuzones loont

Het loont om bezwaar te maken tegen boetes die zijn opgelegd voor het illegaal binnenrijden van een milieuzone. Omdat de milieuzones nog nieuw zijn, zitten er relatief veel juridische haken en ogen aan.

Uit cijfers die De Telegraaf heeft opgevraagd bij het Openbaar Ministerie, blijkt dat de boetes van een kwart van de bezwaarmakers meteen worden vernietigd. Blijft een boete staan, dan kan de gang naar een kantonrechter nuttig zijn, want die verscheurt de boetes van nog eens 15 procent van klagers.

Terugwerkende kracht

Een gemiddelde boete voor het onterecht binnenrijden van een milieuzone kost tussen de 90 en 95 euro. Een vrachtwagenchauffeur betaalt 230 euro. Sinds 2015 is voor 11 miljoen euro aan boetes opgelegd. In diezelfde periode maakten meer dan 11.000 automobilisten bezwaar tegen de boete.

Veel boetes zijn verscheurd omdat met terugwerkende kracht de regels rond een milieuzone werden aangepast, zegt het OM in de krant. Zo werd in Rotterdam het besluit om geen oude benzineauto's meer toe te laten vernietigd door de rechter, waardoor alle bezwaarmakers in het gelijk werden gesteld. En geldtransporteurs die in dezelfde stad een boete hadden kregen, kregen met terugwerkende kracht een ontheffing. Daarna werden de boetes vernietigd.