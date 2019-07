Wekdienst 15/7: natuurgenezer Klaus Ross hoort straf en wat doet EU tegen Iran?

En dan nog even dit:

"In het gereconstrueerde wrakstuk van de MH17 zit de emotie van 298 mensen." Daarom is Ron Smits, technisch adviseur van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, altijd een minuut stil als hij in de hangar komt waar de reconstructie van het vliegtuig staat.

Woensdag is het vijf jaar geleden dat vlucht MH17 in Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. In aanloop naar 17 juli vertelt elke dag een nabestaande of direct betrokkene zijn of haar verhaal: