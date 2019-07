Ebola in Congo bereikt miljoenenstad Goma

De uitbraak van de besmettelijke ziekte ebola in de Democratische Republiek Congo heeft zoals gevreesd ook de miljoenenstad Goma bereikt. Al twee maanden geleden waarschuwde Artsen zonder Grenzen dat de virusziekte kon overslaan naar de stad in het noordoosten van het land.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Congo is de patiënt een priester. Hij werd met het virus besmet in een kerk in de stad Butembo, waar hij met ebola-patiënten werkte. Vorige week kreeg hij last van symptomen, waarop hij met de bus naar Goma ging, waar hij de ziekte inderdaad bleek te hebben.

Voorzorgsmaatregelen

Het ministerie zegt dat het gevaar dat het virus zich door Goma verspreidt klein is, omdat de patiënt op tijd ontdekt is. Ook zijn al zijn medepassagiers in de bus geïdentificeerd.

Bovendien zijn er in Goma uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding van ebola tegen te gaan. Zo zijn er plekken ingericht waar mensen hun handen kunnen wassen en wordt erop toegezien dat bestuurders van de alom aanwezige motortaxis hun helmen niet uitwisselen.

De huidige ebola-epidemie begon vorig jaar in de provincie Noord-Kivu, waar ook Butembo ligt. Sindsdien zijn in Congo zeker 2500 mensen besmet en meer dan 1600 patiënten gestorven. Een epidemie die tussen 2013 en 2016 woedde in West-Afrika kostte meer dan 11.000 mensenlevens.