Trump roept Democraten op terug te keren naar 'landen waar ze vandaan komen'

President Trump heeft op Twitter Democratische parlementsleden opgeroepen terug te keren naar de "door misdaad geteisterde landen waar ze vandaan komen". Volgens Trump doen ze er goed aan om daar de boel op te bouwen in plaats van in de VS de bevolking te vertellen hoe het land bestuurd moet worden.

De uitlatingen zijn door Democraten veroordeeld als racistisch. Drie van de vier door Trump bedoelde vrouwen zijn in de VS geboren. Een van hen, Alexandria Ocasio-Cortez, zegt dat Trump zich geen voorstelling van de VS kan maken waar zij deel van uitmaken. De in Somaliƫ geboren Ilhan Omar zegt dat Trump wit nationalisme opstookt, "omdat je boos bent dat mensen als wij in het Congres zitten en tegen jouw met haat gevulde agenda vechten".

De vrouwen krijgen bijval van andere Democratische politici. De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, zegt dat Trump terug wil naar een "wit Amerika".

Uitzettingen

Trump komt met zijn tweets op het moment dat zijn immigratiebeleid ernstig wordt bekritiseerd. Zelfs vicepresident Pence zei gisteren dat de situatie in detentiecentra voor opgepakte illegalen onhoudbaar is geworden.

Vandaag maakten immigratieautoriteiten bekend dat in steden in het hele land zo'n 2000 migranten worden opgepakt om te worden uitgezet. In totaal hangt een miljoen migranten uitzetting boven het hoofd.