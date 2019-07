Braziliaanse leraren vrezen wetsvoorstel om lessen te filmen

Veel conservatieve Brazilianen zijn het met hem eens. President Jair Bolsonaro scoorde punten onder vooral evangelische kiezers met een actie tegen de 'Kit Gay', een voorlichtingspakket over homoseksualiteit voor scholieren dat werd bedacht in de tijd van de linkse president Dilma Rousseff.

Het voorlichtingspakket was alleen maar een plan, het is nooit op scholen uitgedeeld. Toch was het een terugkerend thema in de campagne van Bolsonaro. Die sympathiseert met de 'Partijloze Schoolbeweging' van Miguel Nagib, tot voor kort niet veel meer dan een marginale club. Nu Bolsonaro president is, hoopt de rechtse activist dat het wetsvoorstel om lessen op te nemen een grotere kans maakt.

"Het liefst zien we dat scholen standaard alle lessen op gaan nemen. Maar als de school dat niet doet, willen we het wettelijk mogelijk maken om het zelf te doen, met hun mobieltje."

Doodsbedreigingen

Daniel Pérez weet waar dat toe kan leiden. Hij is leraar Braziliaanse literatuurgeschiedenis in São Paulo. Twee jaar geleden kwam hij in de problemen toen een religieuze leerlinge een les opnam en doorstuurde naar een rechtse krant. "Ik had het over de Verlichting en over de rol van religie in de huidige maatschappij. Er ontstond een discussie over abortus, die leerling was er tegen", legt hij uit.

Toen het filmpje op sociale media werd verspreid, kreeg Pérez een groot aantal negatieve reacties. "Ze wisten mijn adres, doodsbedreigingen waren ineens heel normaal." Een paar weken lang voelde hij zich onveilig. "Ik ben voorzichtiger geworden, minder uitgesproken en ik behandel sommige onderwerpen nu oppervlakkiger", zegt de leraar.