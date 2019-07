'We krijgen onze kinderen er niet mee terug, maar voelt goed om te vechten'

Romy uit Hoevelaken (14) werd in 2017 door een jongen van 14 uit Lunteren misbruikt en gewurgd toen ze van school naar huis fietste. Ze waren klasgenoten. Twee dagen na de vondst van haar lichaam werd hij aangehouden. Hij is veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs.

Savannah uit Bunschoten (14) was in diezelfde periode vermist en werd na enkele dagen dood gevonden. Een jongen van 17 is veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Hoe Savannah is gedood, is nooit vastgesteld. De jongen ontkende in de rechtszaal dat hij iets met haar dood te maken had. Wel is duidelijk dat ze elkaar kenden. Hij was verliefd op haar en voelde zich belazerd, omdat zij ook contact had met andere jongens.

Voor de moord op Nick Bood (16) werd een 17-jarige jongen uit Assendelft veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. De rechtbank oordeelde dat hij had gehandeld met voorbedachten rade. Het motief voor de moord is niet helemaal opgehelderd, maar het OM vermoedde dat Bood wiet zou regelen voor het duo, maar er zelf met het geld - een paar honderd euro - vandoor ging.