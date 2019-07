Nederlander (64) overlijdt na brand in Duitse sauna

Bij een brand in een sauna in de Duitse stad Hamminkeln is een Nederlander om het leven gekomen, bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens lokale media gaat het om een 64-jarige man. Hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar kwamen te laat.

Het gebouw is door de brand bijna volledig verwoest. Drie mannen zouden de bluswerkzaamheden hebben verstoord en zijn gearresteerd. Ze zouden brandweerlieden hebben weggeduwd en brandblusslangen hebben gepakt om elkaar mee nat te spuiten. De politie moest de brandweerlieden te hulp schieten. Het drietal is gearresteerd.

De oorzaak van de brand van vannacht is nog niet bekend. Hamminkeln ligt vlak over de grens in deelstaat Noordrijn-Westfalen.