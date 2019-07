Nederlandse F-16 en militaire gadgets bij parade Quatorze Juillet

Op Quatorze Juillet wordt de bestorming van de Bastille in 1789, het begin van de Franse Revolutie, herdacht. Naast grote vuurwerkshows en feestavonden in het hele land is de militaire parade in Parijs is elk jaar het hoogtepunt van de viering. De onderdelen van het Franse leger laten op de parade zien wat ze in huis hebben. Ook worden er nieuwe technologieën gepresenteerd.

Nieuwe snufjes

Veel aandacht ging naar de Franse jetski-racer Franky Zapata. Zijn bedrijf Zapata Racing ontwikkelde eerder al een jetpack en een hoverboard die op waterkracht werken. Vandaag demonstreerde hij Flyboard Air, een vliegend platform waarmee het leger in de toekomst evacuaties wil uitvoeren, munitie wil vervoeren en zelfs aanvallen.

Zapata vertelde eerder al tegen The Verge dat het zeer moeilijk is om leren te vliegen met de Flyboard Air. Hij wil nog een versie ontwikkelen die gemakkelijker te gebruiken is. "Voor het gewone publiek, maar ook zeker voor het leger. We hopen dat we de manier hoe mensen reizen kunnen veranderen."

Op deze beelden zie je hem repeteren voor de parade: