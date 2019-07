Negen doden bij ongeluk met Zweeds sportvliegtuig

Bij een ongeluk met een sportvliegtuig in Zweden zijn volgens de hulpdiensten alle negen inzittenden om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Umeå, in het noordoosten van het land.

Het ongeluk gebeurde kort na 14.00 uur. Volgens de politie ging het al snel na het opstijgen mis. Er is nog niets bekend over de oorzaak.

Het sportvliegtuig stortte neer op een eiland dat 2 kilometer ten zuiden van het vliegveld van Umeå ligt. Vlakbij loopt een spoorlijn. Op verzoek van de politie heeft spoorwegmaatschappij SJ het treinverkeer gestaakt.

Parachutisten

Volgens de politie waren er parachutisten aan boord. Getuigen zeggen dat enkelen tevergeefs hebben geprobeerd om zich te redden door voor de crash uit het vliegtuig te springen.

De Zweedse premier Stefan Löfven heeft in een reactie zijn medeleven betuigd met de nabestaanden. Hij kondigde een onderzoek aan naar de oorzaak van het ongeluk.