'Regeringsleider Hongkong wilde meerdere keren opstappen'

Regeringsleider Carrie Lam van Hongkong zou tijdens de protesten tegen de invoering van de uitleveringswet meerdere malen hebben willen opstappen. Maar China wilde haar niet laten aftreden, zeggen twee bronnen tegen The Financial Times.

China zou tegen Lam hebben gezegd dat ze moest blijven "om de rotzooi op te ruimen die ze zelf had gemaakt" en dat niemand anders die rotzooi wil opruimen omdat niemand haar baan wil.

Vorige week maakte Lam op een persconferentie bekend dat de uitleveringswet "dood" is. Maar ze wilde niet bevestigen dat de wet helemaal van tafel is.

Volgens de omstreden uitleveringswet mogen mensen die worden verdacht van criminele activiteiten worden uitgeleverd aan China. Dat leidde tot felle protesten. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen maanden de straat op uit protest tegen de wet en tegen Chinese inmenging in Hongkong.

Initiatief

Volgens de bronnen was de uitleveringswet een initiatief van Lam en niet van China. Daarmee kreeg ze niet alleen Hongkongers over zich heen, ook China uitte kritiek over de manier waarop Lam de wet naar buiten had gebracht.

Ook vandaag waren er weer protesten in Hongkong. Duizenden mensen marcheerden door een wijk in de noordelijke stad Sha Tin, die populair is bij shoppers van het Chinese vasteland. Daarna blokkeerden ze doorgaande wegen en waren er confrontaties met de oproerpolitie.

Gisteren protesteerden demonstranten in Shenzhen tegen wat zij zien als een invasie van handelaren van het Chinese vasteland.