Zware aardbeving treft Molukken

Een aardbeving met een kracht van 7.3 heeft paniek veroorzaakt in verschillende steden en dorpen op de Noord-Molukken in Indonesiƫ. Meldingen over slachtoffers of schade zijn er nog niet.

Op televisiebeelden is volgens persbureau AP te zien dat mensen in paniek een winkelcentrum uit rennen. Mensen die in de buurt van de zee wonen, vluchten naar hoger gelegen grond.

De aardbeving deed zich voor op een diepte van 10 kilometer, op zo'n 160 kilometer afstand van de provinciehoofdstad Ternate.

Volgens het nationaal agentschap voor rampenbeheer is er geen risico op een tsunami.