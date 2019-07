India wil wereldmacht in de ruimte zijn, vanavond nieuwe maanmissie

In de week waarin wordt herdacht dat Amerikaanse astronauten vijftig jaar geleden voor het eerst voet op de maan zetten, hoopt India zich met een eigen maanmissie bij de wereldmachten op ruimtegebied te voegen. Vanavond om 22.51 uur Nederlandse tijd wordt Chandrayaan-2 (Sanskriet voor maanvoertuig) gelanceerd. Als het na een reis van 50 dagen lukt om op de maan te landen, dan is India het vierde land na de VS, Rusland en China, dat dit heeft klaargespeeld.

India heeft al decennialang een ruimtevaartprogramma, maar premier Narendra Modi geeft de laatste jaren veel aandacht aan de ambities en capaciteiten van het ruimtevaartagentschap ISRO.

In maart voerde India een succesvolle test uit door met een raket een satelliet uit de ruimte te schieten. Modi sprak vervolgens de Indiërs toe in een live-uitzending op televisie, waarin hij concludeerde dat India zich nu een echte ruimtevaartmacht kan noemen. In zijn speech op de Indische onafhankelijkheidsdag op 15 augustus maakte Modi bekend dat er wordt toegewerkt naar een bemande ruimtemissie in 2022. ISRO kondigde in juni aan dat daar anderhalf miljard dollar voor opzij is gezet en dat er na die missie gewerkt zal worden aan een eigen ruimtestation.