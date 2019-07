Duikers vinden geen spoor van vermiste onderzeeër, wel wrakken en slakken

Op een andere plek werd wél een onderzeeër gevonden, maar daarvan was al snel duidelijk dat het de O-13 niet was. "We hebben hem gemeten en aan zaken als de lengte of waar het kanon was te zien dat het hem niet kon zijn."

Welke onderzeeër het dan wel is, is ook nog lastig te bepalen. "Zo'n oorlogswrak is na 70 jaar onder water helemaal begroeid. Het kan dat je een bordje of kopje vindt met een naam erop. Sommige van die boten hadden hun eigen servies. Of een patrijspoort met een nummer erop. Maar je moet echt geluk hebben."

Daarbij is het helemaal niet zeker dat de boot op duikhoogte ligt. "Bij Noorwegen is de zee soms 600 meter diep, daar kun je zelfs met sonar nauwelijks iets vinden." Het expeditieschip heeft wel onbemande duikbootjes aan boord, maar daarmee is ook niet alles goed te zien.

Krabben en kreeften bevrijd

Het is overigens niet zo dat de expeditie niets heeft opgeleverd. Het hoofddoel van de Stichting Duik de Noordzee Schoon is het verwijderen van netten van de zeebodem, bijvoorbeeld van scheepswrakken. Het plastic van de netten is een gevaar voor het leven in zee. "We hebben honderden krabben en kreeften bevrijd."