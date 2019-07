Stroomstoring in New York, deel Manhattan zonder elektriciteit

In New York is een grote stroomstoring in Manhattan. Metro's staan stil, verkeerslichten werken niet, mensen zijn vast komen te zitten in liften en op Broadway begonnen shows later of zijn afgelast.

De oorzaak van de stroomstoring is een brand in een transformatorstation. Ongeveer 40.000 huishoudens hebben sinds het begin van de avond (lokale tijd) geen elektriciteit. Ook bedrijven en horeca hebben last van de storing.