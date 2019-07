Russen en Duitsers lanceren telescoop om het heelal in kaart te brengen

Vanaf een basis in Kazachstan is een Russisch-Duitse supertelescoop gelanceerd. De Spektr-RG gaat de ruimte in om het heelal in kaart te brengen.

De telescoop is op weg naar een stabiel punt in het heelal, op 1,5 miljoen kilometer van de aarde. De verwachting is dat de telescoop daar over een maand of drie aankomt. Vanaf dat stabiele punt, L2 Lagrange, gaat de telescoop aan het werk.

De bedoeling is dat Spektr-RG de röntgenstraling in het heelal gaat meten en inventariseren. Binnen zes maanden moet dan een eerste scan gemaakt zijn. Daarna doet Spektr dat nog een aantal keer om het beeld op detail bij te stellen. In 2025 moet er dan een complete kaart zijn van het heelal.

Donkere materie

Doel van deze inventarisatie van het heelal is onder meer om de mysterieuze onderdelen donkere energie en donkere materie te onderzoeken. De hoeveelheid röntgenstraling en de richting van die straling is een indicatie van de hoeveelheid donkere materie en energie en geeft ook aan waar die zich bevinden.

De missie is een samenwerking van Rusland met wetenschappers van het Duitse Max Planckinstituut. In de jaren 80 werd al begonnen met het project, maar de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 legde de voorbereidingen stil.

In 2005 werd Spektr-RG nieuw leven ingeblazen, maar op een bescheidener niveau.