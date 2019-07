Britse minister wil Iraanse tanker vrijgeven als deze niet naar Syrië vaart

Het Verenigd Koninkrijk is bereid de geconfisqueerde Iraanse olietanker vrij te geven, op voorwaarde dat de olie niet in Syrië belandt. Dat heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Hunt gezegd tegen zijn Iraanse evenknie Zarif.

De Britse marine hield de supertanker met ruwe olie vorige week tegen bij Gibraltar. Als de olie inderdaad bestemd was voor Syrië, dan schendt Iran economische sancties tegen het land. Iran ontkende dat de olie voor Syrië was, maar wilde niet zeggen wat dan wel de bestemming was van het schip.

Na de inbeslagname werd een Britse olietanker donderdag belaagd door schepen van de Iraanse Revolutionaire Garde. De Britse marine kwam tussenbeide. Hoewel een voormalig commandant van het Iraanse elitekorps al had gedreigd met een vergeldingsactie, ontkende de Iraanse regering betrokkenheid.

Atoomdeal

De incidenten zijn de zoveelste uiting van de hooggespannen verhoudingen tussen de Verenigde Staten en consorten en Iran. Nadat de VS zich eenzijdig had teruggetrokken uit de atoomdeal met Iran en economische sancties invoerde tegen het land, werd het steeds onrustiger in de zeegebieden bij Iran en het Arabisch Schiereiland.

Verschillende schepen en olie-installaties zijn de laatste tijd belaagd. Iran is vaak beschuldigd van betrokkenheid, maar ontkent schuldig te zijn.

Een voorstel van Irak om de spanningen te bezweren op een conferentie, kan op steun rekenen van de Europese Unie, zei EU-buitenlandchef Mogherini vandaag.

In Irak werd de afgelopen weken een aantal aanvallen uitgevoerd tegen Amerikaanse doelen. Die zijn niet opgeëist, al gaan er wel verdenkingen uit naar militiegroepen met steun van Iran, die ook nog tegen IS hebben gevochten. De groepen hebben zich openlijk uitgesproken tegen Amerikaanse aanwezigheid in Irak.

De Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Al-Hakim zei dat "de regio niet is voorbereid op nog een oorlog".