28-jarige man overlijdt na steekincident in centrum Breda

Paul Depla @PaulDepla

Incident was al vreselijk. Maar uitkomst blijkt nog veel erger te zijn. Slachtoffer is vandaag overleden. Wat een gezellige avond van een mooie zomer had kunnen worden, is uitgelopen op een drama. We leven intens mee met familie, vrienden en bekenden. https://t.co/JZUhbAkbjn