Tóch botten aangetroffen in zoektocht naar vermist meisje Vaticaan

In de zoektocht naar een sinds 1983 vermist tienermeisje in het Vaticaan zijn nu tóch botten gevonden. Het is nog onduidelijk van wie de botten zijn geweest.

Emanuela Orlandi, een dochter van een Vaticaan-medewerker, verdween in 1983 op weg naar muziekles in Rome. Ze was 15. Over haar vermissing doen de wildste verhalen de ronde, maar de zaak werd nooit opgehelderd.

Donderdag werden twee graven geopend op de Teutoonse Begraafplaats. Die ligt dicht bij Emanuela's ouderlijk huis, waar haar moeder nog steeds woont.

Cryptische tip

Aanleiding voor dat onderzoek was een cryptische tip aan de familie. Die had een foto ontvangen van een engelenbeeld op die begraafplaats, met de opdracht "zoek waar de engel naar wijst".

De graven zijn van de Duitse prinses Sophie van Hohenlohe uit de achttiende eeuw en van prinses Charlotta Frederika van Mecklenburg, die in 1840 overleed. Ze bleken leeg, wat direct de vraag opwerpt wat er met de stoffelijke resten van de twee prinsessen is gebeurd.

Het Vaticaan had al aangekondigd meer onderzoek te doen naar de lege graven. Op enkele meters van de tombes zijn onder de straat nu twee knekelhuizen gevonden. Die zijn meteen afgedekt, in afwachting van forensisch onderzoek. Dat zal volgende week plaatsvinden.

Maffioso

Hoewel Orlandi al tientallen jaren vermist is, leeft haar zaak enorm in Italië. Haar broer blijft onvermoeibaar naar haar zoeken en de media smullen van iedere ontdekking.

In 2012 nam de zoektocht een bizarre wending, toen de politie het lichaam van een maffioso vond in een Romeinse basiliek waar Orlandi mogelijk zou liggen. Er bleek geen connectie te zijn met haar verdwijning.

Vorig jaar werden ook botten gevonden onder de Vaticaanse ambassade in Rome. Die vondst werd meteen gekoppeld aan Orlandi's zaak en een andere vermissing, maar de botten bleken veel ouder.