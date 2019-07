'Pro-Russisch' tv-station in Oekraïne beschadigd na granaataanval

Het gebouw van televisiestation 112 Ukraine in Kiev is beschadigd geraakt nadat een onbekende aanvaller een granaat op het pand had afgeschoten. De Oekraïense autoriteiten bestempelen de aanval als een terroristische daad. Niemand raakte gewond. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit.

Het nieuwskanaal dat bekendstaat als pro-Russisch kreeg de laatste tijd kritiek vanwege het voornemen een nieuwe documentaire van Oliver Stone uit te zenden. In Revealing Ukraine spreekt de bekroonde Amerikaanse regisseur met de Russische president Poetin, die vertelt dat toenadering tussen Oekraïne en Rusland "onvermijdelijk" is, omdat de landen "in wezen tot dezelfde natie behoren".

Ook is in de film een grote rol weggelegd voor de Oekraïense pro-Russische oppositiepoliticus Viktor Medvedtsjoek, die nauwe banden met het Kremlin onderhoudt. Sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014 staat Medvedtsjoek op de Amerikaanse sanctielijst.

Op deze camerabeelden is de impact de granaataanval te zien: