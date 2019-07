Slang lift mee na Gelderse vakantie

Op de terugreis van een vakantie in het Gelderse Doorwerth is een gezin opgeschrikt door een opmerkelijke gast. Tijdens de autorit zagen de gezinsleden een slang uit de motorkap kruipen, tegen de voorruit aan.

De slang verdween de motorkap weer in, maar het gezin was niet gerustgesteld en reed naar het dichtstbijzijnde garagebedrijf, in Dinxperlo. Daar werd het dier van onder de kap vandaan gehaald.

Vermoed werd dat het om een adder ging, maar de Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk stelde vast dat het een ongevaarlijke ringslang betrof. "Een prachtige slang die gewoon in Nederland voorkomt", zegt de organisatie op Facebook.

Het dier is ongedeerd gebleven bij zijn avontuur. De dierenambulance heeft de slang samen met een boswachter vrijgelaten in een natuurgebied in Winterswijk.