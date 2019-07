Nieuw-Zeeland koopt wapens terug na aanslagen Christchurch

In Nieuw-Zeeland kunnen mensen vanaf vandaag verboden wapens inleveren bij de politie, in ruil voor geld. Na de aanslag op twee moskeeën in Christchurch, waarbij in maart 51 mensen omkwamen, zijn zware vuurwapens in het land verboden. Op de eerste dag van de terugkoopactie hebben 169 mensen 224 wapens naar de politie gebracht.

De Nieuw-Zeelandse regering heeft ruim 200 miljoen dollar uitgetrokken om mensen die automatische en semi-automatische wapens inleveren te compenseren. "Deze wetswijziging maakt mensen met deze vuurwapens niet slecht", zegt politiecommissaris Mike Johnson. "Het zijn goede Nieuw-Zeelanders. Het gaat erom dat we ze aanmoedigen om mee te doen in dit proces."

Deze mensen hadden geen moeite om afscheid te nemen van hun wapen: