OM onderzoekt misbruikzaak met minderjarige slachtoffers in Neede

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar een misbruikzaak in Neede, Gelderland. Een 19-jarige man zou al sinds juni vastzitten op verdenking van het misbruiken van verschillende minderjarige meisjes. Dat schrijft De Stentor. Om hoeveel meisjes het precies gaat, wil het OM tegen de krant niet zeggen.

De zaak kwam in mei aan het rollen, toen een meisje dat door haar ouders als vermist was opgegeven, door de politie bij de man werd weggehaald. De politie had haar via haar telefoon kunnen traceren.

Na een vermoeden van verkrachting deed het meisje aangifte en werd de man gearresteerd. Volgens de krant maakte de man ook opnamen van het misbruik en beschikt de politie over die beelden.

De krant sprak met vier meisjes tussen de 14 en 16 jaar oud, die zeggen dat ze in de afgelopen twee jaar door de man zijn verkracht. Twee van hen deden aangifte, twee anderen durfden dat eerst niet maar overwegen dat nu. Ze zeggen dat ze niet de enige slachtoffers van de man zijn.

Voorarrest

De advocaat van de dader, Alwin Dooijeweerd, bevestigt tegen de NOS dat het voorarrest van zijn cliënt op 4 juli is verlengd met 30 dagen. "De officier van justitie vroeg om 90 dagen, maar dat zijn er 30 geworden."

Waar zijn cliënt precies van wordt verdacht wil Dooijeweerd niet zeggen. Wel zegt hij dat de in het dossier opgenomen verklaringen niet sluitend zijn en zelfs tegenstrijdig.

De NOS heeft het OM nog niet bereikt voor een reactie.