Tropische storm Barry wordt orkaan en bereikt Louisiana

De tropische storm die op dit moment over Louisiana trekt, heeft inmiddels de kracht van een orkaan. Barry is nu een orkaan van de eerste categorie, de minst zware van vijf categorie├źn.

Gevreesd wordt dat Barry zware overstromingen zal veroorzaken. Bij een grote landtong ten zuiden van New Orleans komt het water al over wat kleine dijken heen.

Barry brengt enorme hoeveelheden regen met zich mee en verplaatst zich langzaam. Naar verwachting kan er zo'n 600 millimeter regen gaan vallen, twee derde van de hoeveelheid regen die in ons land in een heel jaar valt.

Waterstand

Vooral de rivier Mississippi wordt scherp in de gaten gehouden. De afgelopen maanden waren de natste in 124 jaar in Amerika, waardoor de waterstand in de rivier drie meter hoger is dan normaal. De storm kan het water verder omhoog stuwen, waardoor het risico op overstromingen extra toeneemt.

Lokale autoriteiten gaan ervan uit dat de dijken rond de rivier hoog genoeg zijn om het water tegen te houden. In de staten Louisiana en Mississippi is de noodtoestand van kracht. Zeker 45.000 mensen in Louisiana zitten inmiddels zonder stroom. In lager gelegen gebieden zijn 10.000 mensen uit voorzorg opgeroepen om hun huizen te verlaten.

De kustwacht is ingeschakeld om een tiental bewoners van een afgelegen eiland voor de kust van Louisiana te redden. Enkelen hadden zich vanwege de overstromingen naar het dak van hun woning verplaatst. Ze worden per helikopter en boot van het eiland gehaald.