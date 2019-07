Nederlandse toerist verdronken in Maleisische grot

In Maleisiƫ is een Nederlandse toerist omgekomen. Volgens de Maleisische krant The Star gaat het om een man van 66 die verdronk toen een rivier in een grot plotseling overstroomde.

Het ongeluk gebeurde gisteravond in het nationale park Mulu, in het noorden van het land. Volgens The Star was de Nederlander in het gezelschap van een lokale gids en acht andere toeristen toen de rivier in de grot overstroomde. De gids en de Nederlander raakten vermist, de acht anderen bleven ongedeerd.

Vanochtend vonden hulpdiensten het verdronken lichaam van de Nederlander. Naar de gids, een man van 20, wordt nog gezocht.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat een Nederlander is omgekomen, maar doet geen mededelingen over de identiteit van het slachtoffer of de toedracht van het incident.