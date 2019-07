Eritreeër in Italië na 3 jaar vrij, blijkt toch niet beruchte mensensmokkelaar

Een man uit Eritrea die drie jaar lang door Italië werd gezien als het brein achter een grote organisatie van mensensmokkelaars, is het slachtoffer geworden van een persoonsverwisseling. Gisteren werd hij daarom door een Italiaanse rechter vrijgelaten.

De man werd al in 2016 gearresteerd door de samenwerkende Eritrese, Italiaanse en Britse politie. Ze dachten dat hij Medhanie Yedhego Mered was, een van de meeste gezochte mensensmokkelaars ter wereld.

Dat heeft de aangehouden man altijd ontkend. Hij zei Medhanie Tesfamariam te heten.

Dna-tests die werden afgenomen van zijn zoon en moeder bewezen in ieder geval dat hij niet de beruchte mensensmokkelaar was. En in een Zweedse documentaire was vorig jaar te zien hoe de bewuste mensensmokkelaar, Medhanie Yedhego Mered, een prettig leven leidde in Uganda.

Ondanks al die bewijzen bleef de Italiaanse aanklager volhouden dat de man in hun cel wel Medhanie Yedhego Mered was en eiste dat hij een gevangenisstraf van 15 jaar zou krijgen. Maar daar maakte de rechter gisteren een einde aan. "Het is een geval van persoonsverwisseling", zei hij. "De man die in de gevangenis zit, is ten onrechte gearresteerd."

Tunnelvisie

"Grote vraag is hoe het zover heeft kunnen komen", zegt correspondent Mustafa Marghadi. "Misschien was het simpelweg tunnelvisie bij de aanklager, iets wat je wel vaker ziet bij dit soort zaken. Maar er was ook geen enkele getuige die tegen Tesfamarian wilde getuigen."

De advocaat van Tesfamarian denkt dat er sprake is van kwade opzet, zegt Marghadi. "De arrestatie is in 2016 met veel bombarie gepresenteerd. De advocaat denkt dat ze hebben besloten vast te houden aan Tesfamarian als mensensmokkelaar, om zo fouten toe te dekken die ze hebben gemaakt. Hij gaat dan ook een forse schadevergoeding eisen."

Medhanie Tesfamariam werd overigens wel schuldig bevonden aan de veel lichtere aanklacht van het helpen bij een illegale immigratie, door zijn neef te helpen Libië te bereiken. Omdat hij drie jaar vastzat liet de rechter hem onmiddellijk vrij.