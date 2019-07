Wekdienst 13/7: orkaan Barry op weg naar VS en vrouwenfinale Wimbledon

Wat heb je gemist?

De bemanning van een supertanker met Iraanse olie is vrijgelaten door Gibraltar: Ze waren aangehouden in het onderzoek naar het schip, dat ruwe olie uit Iran naar een raffinaderij in Syrië zou verschepen. Toen het schip vorige week langs Gibraltar voer, werd het daarom aan de ketting gelegd.

Ander nieuws uit de nacht:

De top van de politie negeert wangedrag van agenten, zegt een klokkenluider tegen NRC. De adviseur, die naar eigen zeggen afgelopen half jaar tientallen misstanden binnen de organisatie heeft gemeld, heeft zijn ontslag ingediend.

Duizenden winkeliers delen in grote WhatsApp-groepen foto's van vermoedelijke winkeldieven, blijkt uit een rondgang van de NOS. Winkeliers proberen zo winkeldiefstal en betalingen met vals geld tegen te gaan,

Militairen moeten de buitenwijken van Kaapstad veiliger maken: de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa heeft ingestemd met de inzet van het leger, omdat de politie de bestrijding van het drugsgeweld niet meer aankan.

En dan nog even dit:

Je moet ervoor naar de Amerikaanse staat Pennsylvania, maar dan kun je wel een extreem wilde achtbaanrit meemaken. Vandaag wordt de 'Steel Curtain'-achtbaan in pretpark Kennywood geopend voor het publiek. In de achtbaan ga je negen keer over de kop, dat is een record voor Noord-Amerika. En een van de loopings is op 60 meter de hoogste ter wereld. Je kunt de rit hieronder virtueel beleven: zou jij durven instappen?