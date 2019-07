Klokkenluider politie: top negeert wangedrag agenten

De ex-coach heeft het over grove misstanden in de top van de politie. Het gaat om seksuele intimidatie, aanrandingen, discriminatie en valsheid in geschrifte. Een medewerker van een meldkamer zou tegen hem hebben gezegd: "De meeste agenten zijn hier meer met mijn borsten in gesprek dan met mij".

Ook mensen op straat zouden de dupe zijn van de verziekte werkcultuur. "Het werkt door in de bejegening van burgers door de politie. Een soort afreageren. Veel staandehoudingen en aanhoudingen gebeuren met excessief, al dan niet verbaal, geweld."

"Ik zie aan de top heel lelijk gedrag dat niet past binnen de rechtsstaat", zegt Boers tegen NRC. "Er gebeurt niets tegen homohaat, moslimfobie en intimidatie van vrouwen. Iedereen die diverser, wijzer en intelligenter is dan de zittende top wordt systematisch beschadigd. Ik hoop dat er nu iets loskomt."

De hoogste baas van de politie, korpschef Erik Akerboom, schrijft volgens NRC aan Boers dat "diversiteit, inclusiviteit" en (...) een veilige werkomgeving cruciale thema's zijn". De korpschef streeft er naar eigen zeggen naar dat de politie "een betere afspiegeling is van de maatschappij".