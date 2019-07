Bemanning supertanker met Iraanse olie vrijgelaten door Gibraltar

De politie in Gibraltar heeft de vier bemanningsleden van de olietanker Grace 1 op vrije voeten gesteld. Ze waren de afgelopen dagen aangehouden in het onderzoek naar het schip, dat ruwe olie uit Iran naar een raffinaderij in Syrië zou verschepen.

Toen het schip vorige week langs Gibraltar voer, werd het daarom aan de ketting gelegd. Het is door Europese sancties verboden om olie aan Syrië te verkopen.

Iran ontkent dat het dat van plan was en is woedend over wat het een "illegale kaping" noemt. Het land dreigde eerder een Britse olietanker te enteren en zou donderdag daartoe een poging hebben gedaan.

Ongebruikelijke route

Het schip bevat 2,1 miljoen vaten ruwe olie. De Grace 1 is vanuit Iran langs Zuid-Afrika naar de Middellandse Zee gevaren en heeft niet de gebruikelijke route door het Suezkanaal genomen.

Het onderzoek naar het schip is nog niet afgerond, zegt de politie van Gibraltar. De Grace 1 mag daarom voorlopig niet doorvaren.