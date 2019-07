Doden bij aanslag al-Shabaab op hotel in Somalië

Bij een aanslag op een hotel in de Somalische havenstad Kismayo is een onbekend aantal mensen gedood. Volgens persbureaus zijn er minstens twaalf doden en loopt dat aantal zeker nog op, de politie spreekt alleen van "een flink aantal doden". Onder de slachtoffers zouden ook twee journalisten zijn, van wie een met de Canadese nationaliteit.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de terroristische beweging al-Shabaab. Buiten het hotel werd eerst een autobom tot ontploffing gebracht, waarna de terroristen gewapend het gebouw binnengingen. Daar zouden ze nog steeds zitten.

In het hotel was een bijeenkomst van politici aan de gang om de komende regionale verkiezingen te bespreken.

Geregeld aanslagen

De Verenigde Naties hebben de aanslag in Kismayo scherp veroordeeld. De VN-chef in het Afrikaanse land heeft in een tweet zijn medeleven betuigd met de inwoners van de stad.

Al-Shabaab is gelieerd aan al-Qaida en heeft delen in het zuiden en midden van Somalië in handen. De terroristische beweging pleegt geregeld aanslagen op burgerdoelen. De VS vecht samen met het Somalische regeringsleger tegen de terroristen.