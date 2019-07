Ministerie van Algemene Zaken blijft jaar langer op Binnenhof

De tijdelijke verhuizing van het ministerie van Algemene Zaken van premier Rutte, in verband met de renovatie van het Binnenhof, loopt een jaar vertraging op.

Het departement verhuist naar de ambtswoning van de premier, het Catshuis, maar de tijdelijke huisvesting daar is niet op tijd klaar. De vertraging is het gevolg van de "hoge eisen die gesteld worden aan de informatiebeveiliging en de consequenties daarvan voor het proces", schrijft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van Algemene Zaken blijft nu tot de zomer van 2021 op het Binnenhof. Volgens Knops kan dat zonder dat het departement overlast heeft van de renovatie van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Raad van State.

Pechtold

De latere verhuizing van Algemene Zaken heeft volgens de staatssecretaris geen gevolgen voor de terugkeer van het departement op het Binnenhof, in 2025. Dat jaar moet de hele renovatie van het Binnenhof klaar zijn.

Staatssecretaris Knops schrijft verder dat oud-Kamerlid en voormalig D66-leider Alexander Pechtold voorzitter wordt van de bestuurlijke stuurgroep Renovatie Binnenhof. Hij volgt oud-minister van Financiƫn Jan Kees de Jager op.