Canadees bedrijf ontkent versnelde gaswinning in Drenthe

De Canadese gasproducent Vermilion bevestigt dat het bedrijf betrokken is bij een onderzoek van het Openbaar Ministerie, maar ontkent dat het versneld gas wint. Het bedrijf zou onder meer in het Drentse dorp Diever meer dan drie keer de toegestane maximale productiehoeveelheid uit de grond hebben gehaald, bleek uit onderzoek van vier regionale omroepen.

Vermilion zegt dat het OM in 2017 een onderzoek heeft ingesteld naar de "vermeende overschrijding van de gemiddelde dagproductie uit het Dieverveld in het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016". Het onderzoek is, voor zover Vermilion weet, nog bezig. Maar het bedrijf benadrukt dat het zich houdt aan de wet- en regelgeving.

Het onderzoek van het OM wordt volgens Vermilion op één locatie gedaan, maar het OM meldde eerder onderzoek te doen naar meerdere gasvelden, schrijft RTV Oost. Welke locaties er onder de loep worden genomen, is niet bekendgemaakt. "Waar we allemaal naar kijken en waarnaar niet, daarover kunnen we geen mededelingen doen." Het OM wilde ook niet bevestigen dat het strafrechtelijk onderzoek dat loopt zich richt op Vermilion.

Winningsplan

Gasbedrijven zijn bij alle velden die ze exploiteren verplicht om een winningsplan op te stellen. Als de minister instemt, formuleert hij ook de voorwaarden. Die voorwaarden, zoals een maximale productiehoeveelheid, worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Omdat de gaswinning in Groningen versneld wordt teruggebracht, heeft minister Wiebes afgelopen jaar meerdere vergunningen afgegeven voor kleinere velden in het noorden van het land. Hij voert daar de productie op. Gisteren zeiden de Tweede Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman (SP) dat ze minister Wiebes daarover aan de tand gaan voelen.

Lekkages

Het OM doet niet alleen onderzoek naar de productie uit kleinere velden. Er loopt ook een onderzoek naar de NAM wegens verontreiniging in Collendoorn (Hardenberg) en Farmsum (Groningen). In Collendoorn was in januari dit jaar een lekkage. Ook in Farmsum zijn chemische stoffen in de bodem gelekt.

Vermilion Energy opereert in Amerika, Australië en Europa. In Nederland is Vermilion sinds 2004 actief in de winning van aardgas in Friesland, Noord-Holland, Drenthe, Overijssel, Zuid-Holland en Brabant.