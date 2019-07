'Geweldsuitbarsting tegen demonstranten Sudan was in opdracht van legertop'

Het zware geweld tegen een vreedzame sit-in-demonstratie in Sudan, vorige maand, was in opdracht van de legertop. Dat blijkt uit de documentaire Sudan's Livestream Massacre van Africa Eye, een programma van de BBC. In de film is te zien dat paramilitairen, in opdracht van de militaire machthebbers, het vuur openen op de demonstranten in de hoofdstad Khartoem.

De protestbeweging in Sudan begon in december tegen de inmiddels afgezette dictator Bashir. Nadat Bashir aan de kant was gezet door het leger, keerden de vreedzame demonstranten zich al snel tegen de militaire raad die de macht heeft overgenomen. Tussen april en juni namen ze deel aan een sit-in-protest tegen de nieuwe machthebbers. Op 3 juni werd dat protest met grof geweld beƫindigd.

De documentairemakers van BBC Africa Eye hebben ruim 300 video's van demonstranten geanalyseerd, gemaakt op het moment dat de geweldsuitbarsting in volle gang was. Die beelden zijn slechts mondjesmaat naar buiten gekomen, omdat de militaire raad het internet tot deze week had afgesloten. De paramilitairen met banden met de militaire raad ontkennen dat ze achter het geweld zaten.

De documentaire van BBC Africa Eye. Let op, sommige beelden kunnen schokkend zijn.