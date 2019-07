Advies: geen spoedeisende hulp en acute verloskunde in Lelystad

De spoedeisende hulp en acute verloskunde zouden niet terug moeten komen in Lelystad. Niet op korte en ook niet op lange termijn, adviseert zorgkenner Bas Leerink, die op verzoek van minister Bruins onderzocht wat voor zorg er in de toekomst in Flevoland nodig is.

Direct na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen eind vorig jaar bleek dat een ziekenhuis met spoedeisende hulp en acute verloskunde niet langer mogelijk was in Lelystad. Dat was een grote klap voor inwoners van Lelystad en omliggende gemeenten, het lokaal bestuur en zorgprofessionals. Sommigen maakten zich veel zorgen.

Maar nu Lelystad al een tijdje zonder zit, zegt de zorgkenner dat een spoedeisende hulp (SEH) en een afdeling verloskunde in Lelystad niet écht nodig zijn. Er zijn voldoende ambulances in Flevoland om aan de wettelijke aanrijtijden te voldoen en de SEH's in de regio zijn in staat alle patiënten op te vangen, meldt Omroep Flevoland. Daarnaast is er te weinig personeel om de twee afdelingen te runnen.

Verbeteren van huidige zorgaanbod

Volgens de onderzoekers kan Flevoland het beste inzetten op het verbeteren van het zorgaanbod dat er nu is en zich sinds het faillissement van de ziekenhuizen ook weer deels heeft hersteld.

Leerink stelt wel voor de ambulancezorg in Flevoland anders te organiseren. Zo kan de zorg beter worden verdeeld over twee in plaats van drie regio's. Gebruik van data-analyse en nieuwe technologieën zijn nodig om beter te kunnen bepalen bij welk ziekenhuis ambulances na een spoedgeval terechtkunnen, schrijft hij.

Samenwerking in geboortezorg

Om goede geboortezorg te kunnen blijven bieden is er meer samenwerking nodig tussen verloskundigen, kraamzorg, kinderartsen en gynaecologen.

Ook wordt aanbevolen om een bevalkamer te maken. Dat is geen volledig geboortecentrum, maar een ruimte die een thuissituatie nabootst. Door zo'n kamer bij de huisartsenpost in het ziekenhuisgebouw op te zetten zijn er altijd andere zorgverleners in de buurt voor als er iets misgaat.

Daarnaast wordt geconstateerd dat zwangeren met weinig geld en zonder sociaal netwerk nu te laat of niet naar een ziekenhuis gaan voor de bevalling. "Dit kan resulteren in complicaties voor moeder en kind, maar ook ondoelmatige inzet van de ambulance." De drempel om naar het ziekenhuis te gaan moet ook voor deze groep laag blijven, zegt Leerink.