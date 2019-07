Volkskrant-journalist moet passages uit boek schrappen, AIVD in gelijk gesteld

Volkskrant-journalist Huib Modderkolk moet passages schrappen uit zijn nog te verschijnen boek over digitale spionage. De rechter honoreert de eis die de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in een kort geding voorlegde.

Volgens de dienst kunnen de woorden die Modderkolk weigert te schrappen een bron in gevaar brengen. De onderzoeksjournalist zei eerder al dat hij de gewenste wijzigingen niet wil doorvoeren. "Het gaat om redelijk fundamentele, cruciale woorden waardoor er niets van de beschreven operatie overeind blijft, zonder dat zij goed duidelijk kunnen maken waarom dit mensen in gevaar brengt", zei hij toen.

De rechter is het daar niet mee eens en stelt dat de Staat voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat publicatie van de passage een bron van de AIVD in levensgevaar kan brengen. Daarom vindt de rechter de beperking op de vrijheid van meningsuiting gerechtvaardigd. Het is nog niet bekend of Modderkolk in beroep gaat tegen de uitspraak.

Al aanpassingen gedaan

De prijswinnende onderzoeksjournalist legde een paar weken geleden al een conceptversie van het boek Het is oorlog, maar niemand die het ziet voor aan de AIVD, om te voorkomen dat mensen in gevaar zouden worden gebracht. Op verzoek van de veiligheidsdienst paste hij een paar zinnen aan.

Modderkolk ging niet mee in alle verzoeken van de dienst, deels omdat de geheime operatie waarover hij schrijft al is afgerond. "Als ik nog meer informatie moet weghalen, komt de geloofwaardigheid van het boek in het gedrang. Dat betekent dat er vrij weinig overblijft van wat ik over een bepaalde operatie kan schrijven", zei hij dinsdag.

In een brief van AIVD-directeur Dick Schoof aan Modderkolk stond dat de dienst aangifte zou doen tegen de journalist als hij de tekst niet zou aanpassen. Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren weersprak dat later. Ze wilde eerst het kort geding afwachten.